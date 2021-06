23% da população tomou 1ª dose da vacina até agora no Brasil

O percentual da população brasileira que recebeu pelo menos a primeira dose de vacina contra a Covid-19 chegou a 23,01%, com 48.734.903 pessoas vacinadas, de acordo com o novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h deste sábado (5).

Já a segunda dose foi aplicada em 22.896.108 pessoas, o que equivale a 10,81% da população.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

No total, somando a primeira e a segunda doses, foram aplicadas 71.631.011 vacinas.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 273.243 pessoas e a segunda dose em 92.280, totalizando 365.523 doses aplicadas neste período.

Fonte: G1