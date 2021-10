2ª Divisão: Agrimaq, Cruzeiro e Zumbi vencem na 4ª Rodada

Agrimaq Pilarense, Cruzeiro e Zumbi somaram mais três pontos na classificação do Alagoano da 2ª Divisão. O destaque da rodada foi a impressionante goleada do Zumbi por 8 a 0 sobre o Miguelense, nessa quinta-feira (30), no Estádio Orlando Gomes de Barros, em União dos Palmares. Jupi, Reinaldo Alagoano e Geovany marcaram duas vezes. Wagner e Dakson, de pênalti completaram a goleada.

Com a vitória, o Zumbi chega aos 10 pontos e está próximo de garantir a vaga na semifinal do Alagoano. O time folga na próxima rodada e só volta a campo na quarta-feira (06) contra o FF Comercial, às 15h, no Estádio Teotônio Vilela, em Viçosa.

Vice-líder, o Cruzeiro aparece com sete pontos. A equipe de Arapiraca venceu o Dínamo na última quarta-feira (29) por 3 a 1, no Estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. André Rodrigues, Igor e Danilo Peppa marcaram os gols da vitória. Ruan descontou para o Dínamo.

Terceiro colocado na classificação, o Agrimaq Pilarense se recuperou do tropeço em casa e venceu o FF Comercial por 3 a 1, em Viçosa. Gols marcados por Colina, Eduardo e Willames. Soteldo fez para o FF.

A 5ª rodada do Alagoano da Segunda Divisão acontece neste fim de semana.

Confira os jogos:

Sábado (02) – 15h – Dimensão Saúde x FF Comercial – Estádio da UFAL

Domingo (03) – 15h – Dínamo x Miguelense – Estádio Cariri (Santa Luzia do Norte)

Domingo (03) – 15h – Agrimaq Pilarense x Cruzeiro – Estádio Rubens Canuto (Pilar)

Fonte: FAF