2ª Divisão: Agrimaq vence por 3 a 2 e se aproxima da semifinal

Um confronto da 6ª rodada da 2ª Divisão do Alagoano definiu muitas coisas. Na tarde desta quarta (6), jogando no Estádio Rubens Canuto, em Pilar, o Agrimaq recebeu o Dimensão Saúde. Relativamente próximos na tabela, o Agrimaq quebrou o tabu e voltou a vencer dentro de casa com um 3 a 2 sobre o Dimensão, que acabou eliminado. Os gols da partida foram feitos por Luciano e Afonso (duas vezes), pelo Agrimaq. Já Mikael e David fizeram para o time alviverde.

O resultado foi providencial para a briga do Agrimaq para chegar à semifinal. O clube de Pilar ainda contou com a derrota do FF Comercial para assumir a terceira posição, agora com nove pontos. São três de vantagem para o quinto. Já o Dimensão tem sua eliminação confirmada, pois fica em penúltimo, com três pontos, impossível de alcançar o quarto.

As equipes agora retornam a campo apenas na última rodada da fase classificatória. O Dimensão Saúde faz um jogo de cavalheiros com o Dínamo, no domingo (10), às 15 horas, no Estádio da Ufal. Os dois clubes já estão eliminados. Porém, o Agrimaq fará um jogo decisivo contra o líder Zumbi, no Orlandão, no mesmo dia e horário.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb