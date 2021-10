2ª Divisão: Zumbi vence o FF Comercial e consegue classificação

Temos o primeiro classificado matematicamente na 2ª Divisão do Alagoano. Na tarde desta quarta (6), o Zumbi venceu, no Estádio Teotônio Vilela, o FF Comercial, pelo placar de 3 a 1, em partida válida pela 6ª rodada da competição. O ainda líder do campeonato marcou seus gols com Ramos, Geovany e Jú. Jamerson fez o único gol dos viçosenses.

Com o resultado o Zumbi se isolou ainda mais na ponta do campeonato, agora com 13 pontos. O time só será ultrapassado caso o Cruzeiro vença sua partida por, no mínimo, oito gols de diferença. Por sua vez, o Comercial se complica na briga pela classificação. O time caiu para quarto, ainda com sete pontos, podendo ser ultrapasso pelo Miguelense.

Calendário

Agora, mais tranquilo e tentando manter a liderança, o Zumbi vai receber o Agrimaq em confronto direto dentro do G-4. A partida acontece no próximo domingo (10), às 15 horas, no Estádio Orlandão. Já o FF Comercial terá vida dura, também no domingo (10), contra o Cruzeiro, no Coaracy da Mata Fonseca.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb