2ª RODADA DO ALAGOANO SERÁ COMPLETADA HOJE

O Campeonato Alagoano em sua fase de classificação, marca para hoje à tarde às 17hs, dois jogos importantes para fechamento da sua segunda rodada.

A conferir…No Municipal de Arapiraca, o ASA recebe a visita do CEO em jogo bastante equilibrado e revivendo a final da Copa Alagoas quando ambos empataram em 1×1 também em Arapiraca e deu alvi negro campeão nos pênaltis. Hoje a história não será diferente, jogo de muita intensidade sem favoritismo, e deixando aqui claro que na estreia o CEO perdeu em baixo de chuvas no seu estádio Edson Matias, para o CSA por 1×0, enquanto o ASA, em Olho d”Água Grande empatou com o Jaciobá em 0x0.

Na outra partida, de grande rivalidade em jogando diante de sua torcida no estádio Juca Sampaio, o CSE, fará um grande clássico diante do CRB, aonde ambos buscarão a todo custo a primeira vitória na competição.

Na estréia o Galo foi surpreendido pelo Murici no Rei Pelé, perdendo por 1×0, enquanto o CSE fora de casa empatou com o Coruripe em 1×1.

Ambos os jogos terão a cobertura a partir das 15hs da WEB RÁDIO OPARA NEWS, a melhor rádio online da região do Baixo São Francisco e de Penedo, em conexão com a NOVO NORDESTE DE ARAPIRACA, com o explosão do nordestino Nelson Filho.