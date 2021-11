Atualização desta sexta-feira (5), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio do Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI/AL), mostra que 3.905.515 doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em Alagoas.

São 2.284.380 pessoas vacinadas com a primeira dose (D1), 1.530.161 com a segunda dose (D2) ou dose única (DU) e 90.974 com dose de reforço (DR) e adicional (DA). Alagoas recebeu, do Ministério da Saúde, 4.818.245 doses das vacinas – CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen –, e distribuiu 4.317.689 doses de vacinas para os 102 municípios.

Fonte: Ascom Sesau