5 Dicas de Presente para a namorada

Com o Dia dos Namorados se aproximando, o momento é propício para investir em produtos simples e criativos

O dia dos namorados está chegando e para o comércio está é a terceira melhor data para vendas, só perdendo para o Dia das Mães e para o Natal. E que tal surpreender a sua namorada com uma lingerie bem sensual ou um creme de massagem para apimentar a relação?

No Brasil, a data é comemorada no dia 12 de junho, por ser o mês do santo casamenteiro, o Santo Antônio. A ideia dessa data foi do publicitário paulista João Dória, pai do Governador João Dória Jr.

Na ocasião, o pai de Dória era dono de uma agência de propaganda e, ao ser contratado por uma loja para melhorar o resultado das vendas em junho (logo após o dia das mães), teve a ideia de criar o Dia dos Namorados para a troca de presentes entre os casais no ano.

Já nos Estados Unidos e na Europa, é comemorada a o chamado “Valentine’s Day”, ou Dia de São Valentim em português, no dia 14 de fevereiro.

Nessa data especial, é bom apostar em presentes mais românticos, como os clássicos bombons, flores, jóias e criativos, como um porta-retrato com fotos do casal. Outras excelentes opções você vai ver logo a seguir, confira!

Crie uma noite sensual

Que tal inovar na cama e presentear sua amada com brinquedos eróticos simples? Basta procurar em um sex shop e fazer uma surpresa para ela! Pode ser algo como uma lingerie sensual ou até mesmo uma calcinha comestível. Afinal, sair da rotina também é um excelente presente.

Sais de banho

Que tal tomar um banho juntos? Se a sua casa tiver banheira, será melhor ainda! Coloque sais de banho relaxantes para sua amada tomar um banho bem refrescante. Para depois do banho, compre um óleo corporal perfumado para passar nela e fazer com que se sinta ainda mais especial!

Prepare um delicioso café da manhã

Um café da manhã na cama é sempre prazeroso. Escolha frutas frescas e afrodisíacas como morangos, pães, sucos e doces. Tente inovar também preparando um bolo ou alguma outra coisa diferente. Ah, e coloque uma flor na bandeja também! O romantismo nunca sai de moda. Independentemente de onde você estiver e possível adquirir outros produtos ex: plugs, fantasias, gel retardante entre outros.

Outra dica é tomar um café da manhã em um local diferente, seja ao ar livre ou em um restaurante bem especial para os dois.

Cosméticos

Assim como as jóias, cosméticos nunca são demais! A maior parte das mulheres gosta muito de se cuidar. Então, aposte em hidratantes, cremes, perfumes e loções para deixar a sua namorada bem cheirosa.

Há ótimos cosméticos para massagem corporal que oferecem uma maravilhosa troca de energia, além de liberarem o hormônio citocina que reduz o estresse. Em sex shops, você vai encontrar excelentes cremes de massagem que vão ajudar muito nessa parte!

Roupas

Roupas também costumam agradar muito. Mas é muito importante que você saiba bem o estilo dela. Procure dar algo elegante como um vestido ou uma lingerie sensual. Nada de pijamas e meias para dormir!

Uma dica é estudar o armário da amada e verificar o seu estilo: cores, tamanho, marcas que ela costuma usar etc.

Agora que você já descobriu cinco dicas para presentear a sua namorada no Dia dos Namorados, que tal deixar aqui nos comentários a sua sugestão? Aproveite também para compartilhar esse post nas suas mídias sociais!