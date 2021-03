84% dos brasileiros querem se vacinar, diz Datafolha

No momento mais crítico da pandemia no País, cresceu o número de brasileiros que deseja se vacinar contra o novo coronavírus. De acordo com levantamento, 84% da população diz desejar a imunização. Em janeiro, esse número era de 79%.

A pesquisa mostra uma diferença entre homens e mulheres. Enquanto 86% do público feminino diz que vai se imunizar e 7% não, esses percentuais são entre 82% e 11%, respectivamente, no universo masculino.

Apesar do crescimento no desejo da vacinação, os dados ainda estão abaixo dos 89% que afirmavam que gostariam de se imunizar em agosto do ano passado.

O levantamento foi realizado entre 15 e 16 de março e entrevistou 2.023 brasileiros adultos por telefone.

Fonte: Terra