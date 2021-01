A Associação Cultural Juventude Fênix continua com a sua campanha para construção da sede própria em Penedo

A campanha intitulada como “Ajude a Construir um Sonho” tem por objetivo angariar fundos para a construção da sede da Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo, que há 11 anos vem utilizando a música e a arte para transformar a vida de crianças, adolescentes e jovens da nossa cidade.

Um espaço atrativo para os nosso jovens, que serão ofertadas oficinas, várias atividades, reforço escolar e também, servirá para eventos religiosos.

A organização da campanha está com um livro de ouro passando por diferentes locais de Penedo, ao assinar esse livro além de você está contribuindo com a campanha, estará também concorrendo a prêmios e brindes. A Fênix está pedindo a sua contribuição para que esse sonho possa se tornar realidade e a equipe possa continuar fazendo o importante trabalho que desenvolve na atualidade em Penedo, inclusive realizando várias ações sociais como: distribuição de sopa, entregas de cestas básicas e recreação em comunidades carentes.

De acordo com a diretoria da ACJUF, o objetivo da entidade é promover um espaço de educação integral da comunidade Penedense, em prol do desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens por meio do contato com a linguagem artística, através do teatro, dança, futebol, corte e costura, culinária, bordado, crochê, informática, artesanato e música.

Ainda segundo a diretoria, quando estiver pronta, a sua sede se transformará em um “Centro Educacional e Cultural” que servirá não só apenas para a Banda Fênix, mas também para outras expressões artísticas e grupos culturais da nossa cidade.

“Seja solidário, participe e contribua!”

Mais informações: 82 99161-7981 / 82 99113-6085

Fonte: Assessoria