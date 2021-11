A Fazenda 13: Tiago Piquilo é eliminado com 26,86% dos votos

A oitava roça de “A Fazenda 13” aconteceu nesta quinta-feira (11) e teve um resultado inesperado para algumas pessoas. Tiago Piquilo foi eliminado com 26,86% dos votos. Sthefane, que até pouco tempo era vista como planta, foi a que recebeu mais votos para ficar, 40,06%. Já Dayane, que já foi considerada a favorita da edição, teve apenas 33,07% dos votos.

Relembre a votação

A votação começou com Rico, vencedor da última Prova de Fogo, definindo quem ficaria com a chama vermelha ou amarela. Vale lembrar que a chama vermelha trouxe duas opções: ganhar cinco mil reais e manter o resta um ou ganhar dez mil reais e indicar o quarto roceiro. O peão optou ficar com a amarela e a vermelha foi entregue a Aline.

Com isso, Rico já pode revelar o poder da chama amarela no início da votação. O peão ganhou uma imunidade e, além disso, também pode deixar outro participante imune à votação da sede. Sua opção foi Mileide. Em seguida, a fazendeira da semana, Marina, indicou Dayane.

Com o total de seis votos, Sthefane ocupou o segundo lugar da roça em “A Fazenda 13“. A influenciadora, então, ganhou o direito de puxar alguém da baia a optou por chamar Tiago, que, entre as opções, era o seu único rival dentro do jogo.

Chegou a vez, então, de Aline revelar o poder da chama vermelha! A atriz decidiu ficar com R$ 5 mil e manter o resta um. Com isso, Gui Araújo sobrou. No entanto, o ex-MTV se livrou da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro na última quarta-feira (10).

Eliminação

Apesar de Sthefane ter sido considera planta por boa parte do público, a peoa foi quem recebeu mais votos para ficar, 40,06%. Dayane, que durante muito tempo foi vista como a grande favorita da temporada, parece que perdeu um pouco da sua força e ficou apenas com 33,07% dos votos. Já Thiago, que também já havia voltado da roça antes, ficou por último e recebeu apenas 26,86% dos votos para ficar. Pelo visto, o rumo de “A Fazenda 13” está mudando, né?

por Victor Viana – Popline