A Fazenda é o maior reality show do mundo no Tiktok

‘A Fazenda’ (@afazendarecord) é o maior reality show do mundo no TikTok com cerca de 2,8 milhões de inscritos. Desde a estreia do programa, essa parceria inédita entre a Record TV e o TikTok, em uma ação cross e transmídia, traz momentos de muita emoção para os fãs do reality em um spin-off de conteúdo de ‘A Fazenda’.

O que acontece antes e depois das festas e as formações de roça, além de interações exclusivas, como lives e enquetes, que mudam o rumo do jogo em ‘A Fazenda’, engajam ainda mais os fãs da plataforma, que é o principal destino para vídeos curtos em dispositivos móveis.

“A parceria entre o TikTok e A Fazenda vem trazendo muita diversão e surpresas para a comunidade do TikTok e, pelo que temos visto, também para os participantes do programa. O TikTok é uma tendência e ajuda na construção de comunidades fortes e engajadas, que buscam conteúdo autêntico. Atingir essa marca incrível mostra que estamos no caminho certo e esperamos que esse número aumente ainda mais até o final do programa. Estamos muito empolgados com essa parceria”, afirma Kim Farrell, diretora de Marketing do TikTok para a América Latina.

“A conta de @afazenda no TikTok traz para milhões de brasileiros muito conteúdo deste programa que desperta torcidas, paixões e dramas. Focamos em conectar nosso público e fazer com que ele se sinta parte do reality, em uma grande experiência de interatividade, e temos como resultado muito engajamento”, diz Bia Cioffi, diretora de Planejamento Transmídia da Record TV.

Na ‘Live do Fazendeiro’, os fãs do reality podem mandar perguntas diretamente para o peão que é o chefe da semana e ter sensação de como é estar dentro da disputa. Com a enquete ‘Poder da Chama’, que só acontece no TikTok, o público já entendeu que pode votar e ajudar a decidir o rumo do jogo.

O ‘Espaço TikTok’, dentro da sede de Itapecerica, virou um local de terapia: já houve desabafo de Jojô Todynho e Luiza Ambiel, além das estratégias de jogo de Mariano e Biel. Também é ali que os peões participam de desafios inéditos, que também são propostos para o público na plataforma.

As ativações que mostram os bastidores de ‘A Fazenda’, na visão dos próprios peões, também geram um forte engajamento do público: tem tour da Jake pela área externa, tem dancinha da MC Mirela e amigas, desfile na beira da piscina, cantoria e brincadeiras.

As cenas protagonizadas pelos participantes também já renderam muitas redublagens de fãs do programa na plataforma e viralizaram nas redes. A cena em que Jojô Todynho “toca” os animaizinhos enquanto canta “piu-í, tic-tac, abacaxi, chocolate” já teve mais de 1,1 milhão de visualizações e ganhou milhares de reinterpretações no TikTok.

O reality show ‘A Fazenda’ tem apresentação de Marcos Mion, produção da Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli e direção-geral de Fernando Viudez.

Sobre TikTok:

O TikTok é o destino líder para vídeos curtos para dispositivos móveis. Nossa missão é inspirar criatividade e trazer alegria. O TikTok possui escritórios globais, incluindo Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, São Paulo, Berlim, Dubai, Mumbai, Cingapura, Jacarta, Seul e Tóquio. www.tiktok.com

Fonte: Record TV