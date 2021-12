‘A máscara é o item que não pode ainda ser descartado’, diz secretário Alexandre Ayres

O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, disse que o número de casos de Covid-19 em Alagoas começará a aumentar devido à sazonalidade da doença e das síndromes gripais, pois é um período em que a propagação do vírus tende a ser maior, devido à chegada do verão, que vai de 21 de dezembro a 19 de março.

Ele esteve reunido, nesta segunda-feira (6), com técnicos do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL), prefeitos e secretários municipais de saúde, na sede da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), em Maceió.

O secretário esclareceu que o aumento dos números acontecerá independente da variante ômicron do coronavírus e que é preciso planejamento por parte dos municípios e medidas sanitárias.

“Essa reunião será, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas para o comportamento do que nós gestores pretendemos perante a nossa população. Nós estamos entrando no período mais crítico da sazonalidade gripal. Nós temos outros vírus gripais em circulação. E todos os anos, independente da Covid-19, no período do início do verão até o final de março, nós temos o aumento substancial nos casos de dengue, de H1N1, de outros vírus gripais”, afirmou.

Ayres também esclareceu que o Estado de Alagoas não pretende, no momento, liberar as máscaras de proteção contra Covid. O gestor disse, que para diminuir os números da pandemia, Alagoas precisa continuar focando na vacinação e não descuidar das medidas de proteção contra o coronavírus.

“O percentual [de vacinação] de Alagoas ainda está muito aquém da nossa necessidade para que a gente dê até uma resposta a nossa população no que diz respeito à liberação da máscara. A máscara é o item que não pode ainda ser descartado”, disse ele.

Até esta segunda-feira (6), Alagoas aplicou 4.306.095 doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas. Deste total, 2.340.252 pessoas foram vacinadas com a primeira dose; 1.794.184 com a segunda dose ou dose única e 172.059 com a dose de reforço e dose adicional. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Na reunião, os gestores focaram na aplicação da segunda dose e da dose de reforço da vacina contra Covid para enfrentar o futuro aumento de casos.

“Precisamos acelerar a vacinação, especialmente com a segunda dose e a dose de reforço. Solicitei, juntamente com a nossa equipe técnica, essa reunião presencial, porque o momento é de preocupação e alerta, onde precisamos ficar atentos ao comportamento da pandemia, não só aqui em Alagoas, mas, no Brasil e no mundo”, afirmou Ayres.

Fonte: G1/AL