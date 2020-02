A direção do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, informa aos consumidores de toda a cidade, exceto as abastecidas por poços, que no dia 02/02/2020 (domingo) partir das 06:00h (seis horas), haverá interrupção no abastecimento para que seja realizada manutenção preventiva na estação de captação da Rocheira.

O abastecimento retornará após a conclusão do serviço.

Fonte: Assessoria