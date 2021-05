Estão abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros de Alagoas, com 170 vagas para soldado e oficial aspirante. Os salários chegam a R$ 9.602,72.

O prazo para quem vai se inscrever é até o dia 21 de junho. A inscrição deve ser feitaa no site da Cebraspe (clique aqui).

Segundo o edital do concurso, são 20 vagas para oficial aspirante e 150 para soldado combatente.

A taxa de inscrição do concurso é de R$ 95.

Fonte: G1/AL