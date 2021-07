Abertas inscrições de vagas de estágio para estudantes de ensino médio e superior em Alagoas

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Alagoas) abriu nesta quarta-feira (14) oito vagas de estágio para estudantes de ensino médio e superior que moram em Maceió e Região Metropolitana e em Arapiraca, no Agreste do estado. Para concorrer às vagas, é necessário ter idade igual ou superior a 16 anos.

Para se inscrever, o candidato pode se cadastrar gratuitamente pelo site sne.iel.org.br/al, onde irá colocar seus dados pessoais e outras informações, como a instituição de ensino em que estuda e qual curso faz.

Após o cadastro, uma notificação é enviada para o aluno por e-mail , com as vagas que condizem com o seu perfil. É importante ficar atento aos prazos, pois se houver atraso é preciso participar novamente da seleção.

De acordo com o IEL/AL, também é importante, mas não requisito obrigatório, que se tenha algum conhecimento específico em idiomas, informática ou outra área.

Confira as vagas

Ensino Médio

2 vagas – bolsa e auxílio transporte

Nível Superior em Maceió

Curso de Logística – 1 vaga – bolsa e auxílio transporte

Curso de Administração – 1 vaga – bolsa e auxílio transporte

Curso de Sistemas da Informação – 2 vagas – bolsa e auxílio transporte

Nível Superior em Arapiraca

Curso de Engenharia Civil – 1 vaga – bolsa e auxílio transporte

Curso de Administração – 1 vaga – bolsa e auxílio transporte

Fonte: G1/AL