Abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade recebe investimentos da Prefeitura de Penedo

Crianças acolhidas no abrigo institucional mantido pela Prefeitura de Penedo vivem atualmente em uma casa ampla, arejada, segura e com assistência pedagógica e psicológica especializada.

Os dias de abandono ou violência praticados por quem deveria educá-las e tratá-las com amor ficaram para trás. Agora elas estudam, brincam e sabem que quando acordar, terão café da manhã, almoço, jantar, lanche entre as refeições do dia, além de atividades recreativas e reforço escolar.

A nova rotina é parte do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), pasta com equipe multidisciplinar responsável pelo acompanhamento das crianças.

O trabalho feito com muito zelo e empenho está evoluindo, a ponto de três meninas estarem muito próximas de voltar a fazer parte de uma família, sendo duas irmãs com um casal e uma terceira garotinha em outro lar.

O processo de reinserção social, por meio de adoção legal, está em sua última fase para três meninas, tudo conforme determina a legislação.

De acordo com a coordenadora do abrigo institucional, Isabela Resende, as três meninas estavam com as famílias quando o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo esteve no abrigo, nesta segunda-feira, 12.

Da mesma forma que os processos de adoção são encaminhados de forma reservada, meninos e meninas acolhidos no abrigo precisam ter sua identidade preservada. Nem mesmo o local que já foi chamado de ‘casa de passagem’ pode ser aberto ao público em geral, o que motiva inclusive a presença de segurança diária, feita por turnos.

Assim, com zelo e carinho da equipe da SEMDSH Penedo as crianças são tratadas no dia a dia para que consigam superar as marcas tristes do passado, com a esperança de serem abraçadas por quem possam chamar, sem medo e sem mágoa, de pai e mãe.

por Fernando Vinícius – Decom PMP