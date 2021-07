Ação de coleta de pneus é intensificada em Penedo

Para combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e minimizar os casos de dengue, a Prefeitura de Penedo intensifica ações de prevenção para eliminar focos de proliferação do inseto transmissor de outras doenças como chikungunya e zika.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) estão recolhendo pneus descartados incorretamente.

Com o aumento das chuvas e o acúmulo de águas, os pneus se tornam locais de multiplicação do mosquito. Por meio dessa ação, servidores das pastas recolhem pneus descartados em todas as borracharias da cidade. A iniciativa contribui para a saúde de toda a população penedense.

O descarte irregular de pneus e o acúmulo de lixo causam sérios riscos à saúde de todos. É fundamental ainda não deixar descobertos recipientes que acumulem água e manter as caixas d’ água limpas e fechadas.

A população também pode solicitar o recolhimento de pneus na sede da SEMARH, localizada na Rua Dâmaso do Monte, n⁰ 157, Centro Histórico. Todos os pneus recolhidos serão encaminhados para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) do Agreste.

por Janyelle Vieira – DECOM PMP