Acerto de Gabigol com o Fla fica próximo, diz jornal

Em negociações pela permanência de Gabriel Barbosa na Gávea, a diretoria do Flamengo pediu “paciência” por meio de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol do clube, à Nação. Nesta quarta, contudo, a notícia que vem da Itália que o camisa 9 aceitou reduzir a pedida salarial pode encurtar a “novela” e dar o desfecho que os rubro-negros aguardam.

A notícia foi publicada pelo jornal italiano “Corriere dello Sport”, o atacante brasileiro recuou nos valores inicialmente pedido ao Flamengo – clube pelo qual jogou por empréstimo na última temporada, fez 43 gols e foi campeão do Carioca, Brasileirão e Libertadores.

De acordo com a publicação, a pedida salarial do jogador, no início das tratativas, foi de 5,5 milhões de euros por ano. Agora, Gabigol teria acenado positivamente com a oferta de 4 milhões de euros anuais, cerca de R$ 1,5 milhão.

Entre Flamengo e Inter de Milão, que detém os direitos econômicos do jogador, um acordo foi costurado ainda em outubro de 2019, como informou o vice-presidente de futebol Marcos Braz na época. O Rubro-Negro deve desembolsar 16 milhões de euros – cerca de R$ 72 milhões – por 80% dos direitos de Gabigol.

Fonte: LANCE