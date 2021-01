Acessos na Série D e mais; TODOS os resultados do domingão

Campinas, SP, 10 (AFI) – O domingo foi especial para Altos, Floresta e Novorizontino que se juntaram ao Mirassol e conquistaram o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Na Série C, o Remo também comemorou o acesso com uma rodada de antecedência, enquanto o líder São Paulo voltou a tropeçar na Série A.

Sem perder tempo, o Placar Futebol Interior, o melhor do segmento no mundo da bola, entra em campo e traz todos os resultados do dia. O Santos impôs a segunda derrota ao São Paulo que viu o Internacional, de Abel Braga, ficar a três pontos do topo. O Colorado superou o ameaçado Goiás.

ACESSO DO REMO

Na Série C, o Remo sentiu um gostinho a mais na vitória deste domingo. Também pudera! Superou o eterno rival Paysandu, abriu vantagem na liderança e comemorou o acesso após o empate entre Londrina e Ypiranga. O Leão voltará a disputar a Série B após 13 anos.

SEMIFINALISTAS DA SÉRIE D

Já Altos, algoz do Marcílio Dias, Floresta, pedra no sapato do América-RN, e Novorizontino, impiedoso contra o Fast Clube, subiram de divisão e jogarão a Série C em 2021.

O dia também teve muita bola na rede pelo Brasileirão Feminino Série A2, Brasileirão Sub-20, Copa do Brasil Sub-17, Alemão, Espanhol, Italiano e Português.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTE DOMINGO (10):

SÉRIE A

São Paulo 0 x 1 Santos

Flamengo 0 x 2 Ceará

Internacional 1 x 0 Goiás

Atlético-GO 1 x 1 Bahia

Vasco 3 x 0 Botafogo

SÉRIE C

Paysandu 0 x 1 Remo

Londrina 1 x 1 Ypiranga

SÉRIE D

Altos 5 x 1 Marcílio Dias

Novorizontino 3 x 0 Fast Clube

América-RN 1 x 1 Floresta

BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2

Real 0 x 0 Napoli

Botafogo 1 x 1 Bahia

BRASILEIRÃO SUB-20

Athletcio-PR 3 x 1 Flamengo

COPA DO BRASIL SUB-17

Flamengo 2 x 1 Sport

Ríver 0 x 1 São Paulo

Fluminense 4 x 1 Atlético-MG

ALEMÃO

Augsburg 1 x 4 Stuttgart

Arminia Bielefeld 1 x 0 Hertha Berlin

ESPANHOL

Levante 2 x 1 Eibar

Cádiz 3 x 1 Alavés

Valladolid 0 x 1 Valencia

ITALIANO

Roma 2 x 2 Internazionale

Udinese 1 x 2 Napoli

Hellas Verona 2 x 1 Crotone

Parma 0 x 2 Lazio

Fiorentina 1 x 0 Cagliari

Juventus 3 x 1 Sassuolo

PORTUGUÊS

Farense 3 x 1 Gil Vicente

Belenenses 0 x 2 Paços de Ferreira