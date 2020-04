Acidente com moto deixa uma mulher morta e um homem ferido na AL-110

Um acidente com motocicleta deixou uma mulher morta e um homem ferido na noite dessa quarta-feira (29) na rodovia AL-110, no povoado Belisca Pau, em São Sebastião, Agreste de Alagoas.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), os ocupantes do veículo, identificados como Adrielly Kelly Silva dos Santos, 20, e Anderson Eronildes dos Santos, 28, transitavam na motocicleta quando o pneu estourou, o que fez com que o condutor perdesse o controle da direção e tombasse, provocando a queda dos dois.

Ainda de acordo com o BPRv, Adrielly não resistiu e morreu no local, antes mesmo de receber socorro médico. Enquanto Anderson foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

Segundo a assessoria da unidade, o quadro de saúde dele é estável e não há risco de morte.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo de Adrielly.

Fonte: G1/AL