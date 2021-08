Acidente em São Brás deixa duas pessoas mortas em rodovia

Um acidente ocorrido no município de São Brás, no Agreste de Alagoas, deixou duas pessoas mortas nesse sábado (14), em trecho da AL-115, que liga o município a Porto Real do Colégio. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro e ficou constatado o consumo de bebida alcoólica.

De acordo com informações do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), uma das vítimas entrou em óbito ainda no local do acidente e a outra chegou a ser socorrida e levada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e entrou em óbito.

O condutor, cuja identidade não foi revelada, foi conduzido à sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde fez o teste do etilômetro de livre e espontânea vontade, o qual constatou a quantidade de 0,99 MG/L de álcool no sangue. Ele foi levado para a Delegacia de São Miguel dos Campos.

O veículo envolvido no acidente não foi divulgado pela polícia.

Fonte: Gazetaweb