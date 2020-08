Acidente entre carro e moto deixa dois mortos na AL-220, em Arapiraca

Um acidente frontal envolvendo um Fiat Palio e uma Honda XRE 300 deixou dois homens mortos na noite desse sábado (8), na rodovia AL-220, em Arapiraca, Agreste de Alagoas.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o motorista do Palio invadiu a contramão e bateu de frente com a motocicleta. O condutor da moto, que tinha 25 anos, e o carona, de 19 anos, foram lançados e pararam a uma distância de quase 30 metros em relação ao carro. Eles morreram no local.

Ainda de acordo com o BPRv, o motorista do Palio se evadiu do lugar sem prestar socorro às vítimas. Ele ainda não foi identificado.

Fonte: TNH1