Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Penedo

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida durante a noite dessa segunda-feira (11) em um trecho da Rua Principal, município de Penedo, no interior de Alagoas.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), a vítima estaria consciente, mas apresentava sangramento na face e estava desorientada. O homem foi imobilizado e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo, para receber atendimento médico.

Não há maiores informações do que poderia ter causado o acidente e as responsabilidades só podem ser determinadas após conclusão do laudo por parte da perícia oficial.

Fonte: AL24horas