Acidente entre carros deixa dois feridos em Atalaia

Uma acidente entre dois carros na BR-316, no povoado Vila Davi, no município de Atalaia, deixou dois homens feridos nesta sexta-feira (24). As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Uma equipe da TV Gazeta, que passava pela rodovia em que houve a colisão, registrou uma das vítimas deitada no chão e as partes dianteiras dos dois carros destruídas.

Uma das vítimas foi socorrida por uma viatura do Samu e a outra foi atendida pelo helicóptero Falcão 5, do Grupamento Aéreo de Alagoas).

Fonte: G1/AL