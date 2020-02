Acidente entre carros deixa dois feridos na AL-101 Sul

Um acidente envolvendo dois carros deixou dois feridos na AL-101 Sul, no município da Barra de São Miguel no início da tarde desta terça-feira (25).

A colisão foi registrada às 12h50. De acordo com o Batalhão da Polícia Rodoviário (BPRv), um veículo modelo Fox, de cor branca, com placa de Pernambuco, seguia no sentido Maceió quando bateu na lateral de um Ka, de cor vermelha, com placa de Alagoas.

Com o impacto, o Ka saiu da pista e bateu em um poste de iluminação, que ficou danificado.

Segundo o BPRv, as duas vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas por uma Unidade de Suporte Básico (USB).

Fonte: G1/AL