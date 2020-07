Ações solidárias diminuem o impacto da pandemia da Covid-19 na Região Norte

A pandemia do novo coronavírus exibe os piores aspectos da desigualdade extrema. A crise sanitária provocada pela Covid-19 e as medidas tomadas para mitigar o seu impacto estão causando um rompimento profundo e sem precedentes nas atividades econômicas, levando as populações mais carentes a um declínio severo das suas rendas.



Crises sanitárias como a atual afetam principalmente os países que têm uma alta proporção de trabalhadores em empregos informais, com acesso limitado aos serviços de proteção social, como é o caso do Brasil. Sem políticas adequadas, a população muitas vezes depende da solidariedade e da empatia de terceiros para recuperar seus meios de subsistência, inclusive os mais essenciais, como manter uma alimentação saudável ou seguir os protocolos de higiene e saneamento recomendados pelos órgãos de saúde.

A realidade, duramente imposta neste ano de 2020, poderá ser um marco para a criação de uma cultura de solidariedade e incentivo às doações. Muitas vezes, essas iniciativas de apoio e filantropia desempenham um papel vital na sociedade, como a única forma de garantir condições básicas para a população de maior fragilidade, evitando que caiam mais profundamente na pobreza.

Estados do Norte do Brasil, fortemente atingidos pela Covid-19, dão exemplos de diversas ações solidárias lideradas por grandes empresas, igrejas, restaurantes, iniciativas e mutirões organizados pela própria população.

No Amazonas, estado que já registrou mais de 80 mil casos da Covid-19, nota-se a solidariedade de vários setores da sociedade e da economia. Organizações, institutos e movimentos sociais da capital, Manaus, organizam mutirões e fazem chegar alimentos, produtos de higiene e limpeza (álcool gel), equipamentos de proteção individual (máscaras) até as comunidades carentes.



Uma dessas ações é realizada pela Caritas Arquidiocese de Manaus, que dá suporte a moradores de rua, catadores de material reciclável, migrantes e indígenas através do projeto solidário “Puxirum Manauara”. A campanha da Caritas, em parceria com outras instituições, tem a finalidade de arrecadar recursos, itens de higiene, alimentos não-perecíveis, álcool 70%, entre outros artigos para serem distribuídos à essa população.

Além disso, uma parte da arrecadação é destinada ao pagamento de aluguel social a 300 famílias (migrantes e nacionais). Os grupos são atendidos pela Pastoral do Migrante, pela Pastoral do Povo de Rua e pela Cáritas Arquidiocesana de Manaus. As doações podem ser feitas na sede da Caritas ou por transferência bancária.

Outra ação de valor no Amazonas foi desenvolvida pela Global Shapers, comunidade que faz parte do Fórum Econômico Mundial . Seus membros criaram uma rede de apoio que cadastra médicos e psicólogos voluntários para oferecer ajuda a quem precisa, atendendo remotamente a população por meio da Internet. Além disso, a organização entrega alimentos e produtos de higiene e limpeza.

Em Manaus ainda existem as iniciativas individuais, como a do publicitário Arnaldo Rocha, que recolhe alimentos para as pessoas de baixa renda e distribui ração para animais em toda a capital amazonense. O voluntário recebe as intenções das doações por meio do seu Instagram @arnaldorocha, depois recolhe e distribui pessoalmente aos mais necessitados.

Já no Pará, a companhia Vale, além de adotar medidas mais rigorosas para reforçar a prevenção da Covid-19 nas suas unidades operacionais, têm se mobilizado em várias frentes para combater os efeitos da pandemia no Norte do País. A mineradora está empenhada na construção do hospital de campanha de Parauapebas, na reforma de hospitais, na compra de equipamentos hospitalares, itens de proteção individual para profissionais de saúde, testes de diagnósticos, e doação de materiais de limpeza e higienização. Nas últimas remessas, a empresa destinou 408 mil itens de equipamentos de proteção individual (EPI) e 30 mil kits de testes rápidos, distribuídos através do governo do Estado.



O Grupo Equatorial Energia também tem se dedicado à diversas frentes de atuação para conter o avanço da pandemia, com iniciativas em todo o Estado do Pará. A distribuidora entregou 45 toneladas de alimentos para famílias carentes que perderam suas rendas, por conta da interrupção das suas atividades profissionais. Além disso, doou milhares de litros de água sanitária e de detergente para ajudar na higienização, apoiando o combate à propagação do vírus. A Equatorial Energia está comprometida em garantir a continuidade dos seus serviços e segue atuando junto ao Governo em solidariedade às famílias paraenses que necessitam de apoio.



Também no Pará, muitas empresas de grande porte vêm se mobilizando com ações fundamentais desde o início da pandemia. Entre elas estão Jari Celulose, Sindicato da Indústria da Construção do Estados do Pará (Sinduscon-PA), Magazine Luiza, Sococo, Grupo Simões, Ortobom, Sol Informática, Produtos Gama Lopes, Supermercados Formosa e Líder e Hydro Alunorte. As doações vão desde cestas básicas de alimentos e produtos de higiene, até colchões e aventais para uso hospitalar. O Governo do Estado recebe e distribui os itens, que auxiliam famílias, profissionais de saúde e pessoas em situação de vulnerabilidade.



A Região Norte, maior do Brasil, formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, tem uma população de 18.407.691 habitantes. Segundo dados publicados pelo Ministério da Saúde, em sua página sobre a Covid-19 no Brasil, o total de casos do novo coronavírus na região é de 323.717, com 10.552 óbitos. Este número corresponde a 57 óbitos para cada 100 mil habitantes, o maior do País, seguido pelo Nordeste, com 41 óbitos e pelo Sudeste, com 37.