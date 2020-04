Acusado de estupro e usando tornozeleira é executado a tiros em Arapiraca

Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (08) na zona rural do municipal.

Um homem identificado como Adilson Eneas dos Santos, 32 anos, foi executado com vários disparos de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (08) na localidade de Barro Vermelho na zona rural de Arapiraca. A vítima estava na porta da sua residência e não teve nenhuma chance de defesa diate da ação dos criminosos.

De acordo com as informações da policia o crime foi praticado por quatro elementos, que utilizaram um veículo de cor branca, cujo modelo não foi informado. Eles fugiram logo após o crime. A esposa da vítima relatou a PM que o mesmo passou pelo sistema prisional pela pratica de estupro e usava tornozeleira eletrônica.

De acordo informações de vizinhos, recentemente ele havia sofrido um acidente de moto no povoado Cangandu, quando em uma moto colidiu com um cavalo. A Polícia Militar foi acionada juntamente com os Institutos de Criminalística ( IC) e Médico Legal (IML), para os procedimentos cabíveis.

por Roberto Gonçalves/CadaMinuto