Acusado de violência doméstica em Penedo depõe em audiência virtual

O juiz Nelson Fernando de Medeiros Martins, da 4ª Vara de Penedo, conduziu nesta quarta-feira (3), por videoconferência, uma audiência de instrução de um processo de violência doméstica contra a mulher. O caso teria ocorrido em julho de 2019, quando o homem teria ameaçado a mãe e uma mulher que residia no mesmo local. Após a ameaça, o acusado teria tentado iniciar um incêndio, mas sem sucesso. A sentença será proferida após a manifestação da defesa do acusado.

Segundo o magistrado, as audiências virtuais estão otimizando o trabalho de todas as partes, ao dispensar a locomoção. “No final das audiências eu tenho pedido um feedback aos policiais sobre como foi a experiência da sessão, e eles veem de forma positiva. Eles dizem que tem otimizado o trabalho e resolvido com mais agilidade, sobrando mais tempo para atender as demandas do dia a dia”, explica.

O juiz ressaltou o esforço dos participantes para viabilizar as audiências por videochamada, e afirmou que pretende continuar com as videochamadas, na medida do possível, mesmo depois do período de isolamento social.

O acusado foi ouvido por videochamada, a partir do escritório do advogado Lucas Raphael. Pelo Ministério Público Estadual, atuou o promotor Sitael Lemos. A audiência foi realizada através do Google Meet.

por Thaynara Monteiro – Dicom TJAL