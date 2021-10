Acusados no homicídio da jovem grávida Roberta Dias serão ouvidos em audiência no dia 26 deste mês

Os suspeitos na morte da estudante Roberta Dias, que desapareceu grávida em 2012 e teve a ossada encontrada nove anos depois no Pontal do Peba, em Piaçabuçu, serão ouvidos pela Justiça no dia 26 deste mês.

Mary Jane Araújo Santos e Karlo Bruno Pereira Tavares, serão interrogados em uma oitiva na 4ª Vara Criminal de Penedo. Os acusados são mãe e amigo de Saulo de Thasso Araújo Santos, pai do filho que Roberta estava esperando.

Roberta Dias desapareceu em Penedo, no início de 2012 depois que saiu de casa para ir a uma consulta médica, no Centro da cidade, e não voltou mais. As investigações apontam que ela foi sequestrada e levada até um local deserto, onde foi asfixiada com um fio de som de carro. Depois, teve o corpo enterrado em uma cova rasa.

Com o andamento das investigações, o Ministério Público do Estado (MP-AL) denunciou Mary Jane e Tavares, que respondem ao processo em liberdade. Uma audiência de instrução foi marcada para o dia 27 de julho, mas ela foi remarcada. No próximo dia 26, será a primeira vez que os dois vão ser interrogados desde que foram denunciados pelo MP.

Em abril deste ano, uma ossada foi encontrada no Pontal do Peba, em Piaçabuçu. Em julho, a Perícia Oficial de Alagoas confirmou que a ossada é da estudante. Apesar da confirmação, a Justiça negou pedido para liberação imediata da ossada para sepultamento.

O delegado Fernando Lustosa, responsável pelas investigações do caso no âmbito da Polícia Civil, e dois policiais foram ouvidos em uma audiência de instrução.

Fonte: G1/AL