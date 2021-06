Adolescente de 14 anos morre após ser baleado em Arapiraca

Um adolescente de 14 anos foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (24), no bairro Manoel Teles, em Arapiraca, no agreste alagoano.

O pai do garoto tentou socorrê-lo e teve o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi levada para o Hospital de Emergência do Agreste, mas não resistiu.

Testemunhas contaram à polícia que dois homens em uma motocicleta fugiram logo após os disparos. Ainda não se sabe o que motivou o crime, a Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: G1/AL