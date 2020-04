Adolescente de 15 anos é assassinado a tiros em Junqueiro

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (7) na cidade de Junqueiro, interior de Alagoas. De acordo com a polícia, ninguém foi preso.

Segundo militares do 3º Batalhão, testemunhas contaram que ouviram disparos de arma de fogo e, quando saíram de casas, encontraram o adolescente caído no chão no meio da rua.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local e fizeram a perícia e recolheram o corpo de vítima. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: G1/AL