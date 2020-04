Adolescente de 17 morre afogado em açude no interior de Alagoas

Um adolescente de 17 anos morreu afogado na tarde deste domingo, 19, após mergulhar em um açude no município de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas. Testemunhas disseram que o jovem ingeriu bebida alcoólica antes de entrar na água. Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBM/AL), acionado para auxiliar no socorro ao rapaz, o caso aconteceu no Loteamento Bela Vista, e o irmão da vítima – que solicitou a ajuda – disse que ele começou a nadar em direção ao paredão do açude, cansou e começou a afundar.

Quatro militares e uma viatura foram enviadas ao local, mas apenas conseguiram resgatar o corpo do jovem, já em óbito. A guarnição fez o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil, Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal.

Fonte: AL24horas