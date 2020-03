Adolescente é baleado três vezes e morre em via pública

Um adolescente de 17 anos, que não teve no nome revelado, foi encontrado morto no fim da noite dessa sexta-feira, 13, próximo à antiga sede da Prefeitura de Barra de São Miguel, Litoral Sul alagoano. O corpo do jovem apresentava marcas de tiros. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a 5ª Companhia Independente da Polícia Militar, o menor, que residia no Centro do município, estava caído já sem vida em via pública quando a guarnição chegou ao local. Peritos do IC estiveram na rua onde aconteceu o crime e constataram que a vítima tinha duas perfurações na região craniana e uma na mão direita.

O IML também foi acionado e recolheu o corpo para os procedimentos cabíveis, na sede do órgão, em Maceió. Após os exames, o cadáver será entregue aos parentes para sepultamento.

A Delegacia de Homicídios vai investigar o assassinato. A motivação ainda é desconhecida.

Fonte: TNH1