Adolescente é suspeito de estuprar criança de 8 anos em Arapiraca

Militares do 3º Batalhão receberam a denúncia de que uma criança de oito anos foi estuprada por um adolescente, na noite dessa quarta-feira, 04, no bairro de Planalto, em Arapiraca, no Agreste alagoano. O jovem de 15 anos foi apreendido e conduzido para a delegacia.

Segundo a polícia, a equipe esteve no local informado pela denúncia e constatou, após colher depoimentos, que o menino foi levado à força para uma área deserta e abusado pelo agressor. Não há informações se os dois já se conheciam antes.

O adolescente foi levado para o Central de Polícia Civil do município, onde foi lavrado contra ele um auto de apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

O jovem ficou sob custódia da polícia e a criança foi entregue aos cuidados da mãe.

Fonte: TNH1