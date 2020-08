Adolescente mata a esposa de 16 anos a golpes de faca em Messias

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada a golpes de faca pelo esposo que tem a mesma a idade na cidade de Messias. O crime ocorreu na residência do casal na noite de domingo (23).

De acordo com militares do 8º Batalhão, Erika Monteiro dos Santos tinha várias marcas de faca no pescoço.

Após o crime, o suspeito que é o marido dela de 16 anos, enviou mensagens para a mãe confessando ter matado a esposa. Ele fugiu antes da chegada da polícia.

Não há informações sobre a motivação do crime.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local e fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima.

Fonte: G1/AL