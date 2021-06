Adolescente sequestrada por homens em Arapiraca é resgatada

A adolescente de 14 anos sequestrada por homens em Arapiraca foi resgatada, na noite desta quarta-feira (16), às margens da rodovia AL-220, próximo à Usina Porto Rico, em Campo Alegre.

Por telefone, a mãe de Mariana Santos da Silva Farias informou que já conseguiu falar com a filha e que uma equipe da polícia foi buscá-la no local.

Segundo a polícia, que realizavam buscas na cidade desde o ocorrido, os suspeitos do sequestro foram encontrados e detidos. No momento, os acusados estavam armados e trocaram tiros com a polícia. Na ação, três indivíduos morreram e dois foram presos.

Pelo menos 14 equipes da Polícia Militar e Civil, além de uma aeronave do Grupamento Aéreo participaram das buscas para localizar o paradeiro de Mariada e dos indivíduos que participaram do crime.

A adolescente foi sequestrada na manhã desta quarta (16), no bairro Verdes Campos, por volta de 12h40, quando chegava da escola. Um vídeo gravado por câmeras de vigilância registrou o momento.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, a vítima aparece sendo retirada da residência onde mora por dois indivíduos. Em seguida, ela é colocada dentro de uma automóvel, modelo Onix na cor vermelho, e apreendem fuga. A polícia segue investigando e realizando buscas para descobrir o paradeiro dos suspeitos e de Mariana.

por Rayssa Cavalcante/Gazetaweb