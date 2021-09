Adolescentes invadem escola pública e ameaçam diretora com faca em Arapiraca

Dois adolescentes invadiram uma escola pública em Arapiraca, no Agreste de Alagoas, e ameaçaram a diretora com uma faca na quinta-feira (23). Os dois foram apreendidos pela Polícia Militar.

O caso aconteceu na Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Pontes de Miranda, no bairro Santa Edwiges. Segundo a denúncia à Polícia Militar, os adolescentes, de 12 e 16 anos, chegaram na unidade de ensino com uma faca para roubar.

Uma equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada mas, quando chegou na escola, os adolescentes haviam fugido pulando o muro de uma casa abandonada.

Os militares fizeram buscas no imóvel e encontraram os dois suspeitos com uma faca. Eles foram apreendidos e, por serem menores de idade, a polícia os levou junto com seus responsáveis para a Delegacia de Menores.

Na delegacia, foi confeccionado um Boletim de Ocorrência por furto e depois os adolescentes foram liberados.

