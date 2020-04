Adolescentes morrem em confronto com a polícia em São Sebastião

Dois menores morreram em confronto com a polícia, na tarde desta terça-feira (14), no Povoado Rancho Alegre, em uma localidade conhecida como Serrinha, no município de São Sebastião, Agreste alagoano. A troca de tiros ocorreu em uma operação policial em combate ao tráfico de drogas na região.

De acordo com informações do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), os militares foram recebidos a tiros pelos dois menores identificados como Janiel Ribeiro dos Santos, 16 anos, e “Marlon”, 17 anos. Eles foram baleados e encaminhados para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), mas não resistiram.

Ainda segundo a polícia, duas armas de fogo foram apreendidas na ação.

O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) foram acionados e realizaram os procedimentos cabíveis. Os corpos dos adolescentes foram recolhidos para autópsia, em Arapiraca, também no Agreste do estado.

