Advogado de Penedo morre em decorrência da Covid-19

O advogado Anderson Jesus Vignoli morreu em decorrência da covid-19, na madrugada desta quinta-feira (18/03), em Penedo, Região do Baixo São Francisco de Alagoas. Anderson Vignoli era secretário-Geral da Subseção Penedo da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB-AL).

O sepultamento ocorrerá no Cemitério São Gonçalo do Amarante, em Penedo. Devido às medidas restritivas, o enterro será restrito aos familiares.

Em nota, a OAB-AL “se solidariza aos familiares e amigos neste momento de dor pela perda de um ente querido”.

Anderson era advogado na empresa Pereira, Santos e Vignoli Advocacia e professor da Fundação Educacional do Baixo São Francisco Doutor Raimundo Marinho.

Veja a nota de pesar da OAB-AL

É com extremo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB-AL), informa o falecimento do secretário-Geral da Subseção Penedo, Anderson Jesus Vignoli, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (18), vítima da Covid-19, em Penedo.

O sepultamento ocorrerá no Cemitério São Gonçalo do Amarante, em Penedo. Devido às medidas restritivas, o enterro será restrito aos familiares.

A OAB-AL, a Subseção Penedo, a CAA , a ESA e todo sistema da Ordem agradecem à Anderson Jesus Vignoli por toda sua dedicação à advocacia alagoana. A Seccional de Alagoas se solidariza aos familiares e amigos neste momento de dor pela perda de um ente querido.

Fonte: CadaMinuto com informações do NN1