Advogado é preso suspeito de facilitar entrada de drogas no Cyridião Durval

Um advogado de Alagoas foi preso nessa sexta-feira (25), no bairro de Riacho Doce, em Maceió, suspeito de contribuir com a entrada de drogas no presídio Cyridião Durval. Ele ficará preso na Academia de Polícia Militar. O nome dele não foi revelado pela polícia. Outro profissional do Direito foi autuado por tráfico de drogas.

A prisão dele foi efetuada por policiais da Delegacia de Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil de Alagoas, em sequência à Operação Porta dos Fundos, desencadeada no começo desta semana, com o mesmo objetivo.

A ação já tinha prendido um policial penal que atuava na mesma unidade penitenciária e era apontado com um dos facilitadores de entrada de objetos ilícitos. Contra os dois havia mandados de prisão preventiva expedidos pelo juiz José Manso Neto.

Quando aconteceu a abordagem ao advogado, os policiais da Denarc apreenderam uma sacola plástica contendo maconha. O profissional estava acompanhado de mais seis pessoas, todas autuadas por tráfico, inclusive um colega de profissão dele.

A Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL) informou que foi notificada da prisão do advogado e acrescentou que membros da Diretoria de Prerrogativas e da comissão do advogado criminalista estão acompanhando os procedimentos na Polícia Civil.

Fonte: Gazetaweb