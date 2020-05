Aeronave que caiu com GD fazia táxi aéreo ilegal, diz ANAC

Em nota enviada à imprensa nesta sexta-feira (15), a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) concluiu que a aeronave de matrícula PT-KLO, que caiu e resultou na morte do cantor Gabriel Diniz e mais dois pilotos, em maio de 2019, fazia táxi aéreo ilegal.

O comunicado ainda explica que, com a conclusão do processo administrativo para constatar o Transporte Aéreo Clandestino (TACA) e outras irregularidades, o Aeroclube de Alagoas foi autuado. Cinco autos de infração, que atualmente estão em julgamento, foram emitidos. Um ofício com os resultados das investigações foi enviado à Polícia Federal de Alagoas.

Segundo a nota, a aeronave estava registrada dentro da categoria “instrução”, tornando proibida a prestação de serviço fora da finalidade estabelecida – incluindo o transporte de pessoas remunerado.

Anteriormente, logo após o acidente, a Anac havia suspendido as atividades do Aeroclube de Alagoas. No entanto, dois meses depois, a informação de que a decisão tinha sido revogada foi divulgada nas redes sociais.

As investigações foram conduzidas pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), de Pernambuco (PE), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), do Comando da Aeronáutica.

Relembre o acidente

Aos 28 anos, o cantor Gabriel Diniz morreu após a queda de uma aeronave de pequeno porte, no povoado Porto do Mato, localizado na cidade de Estância, no estado de Sergipe. No acidente, que aconteceu em maio de 2019, os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias também morreram.

Na época, o artista havia realizado um show em Feira de Santana, na Bahia, e tinha utilizado o transporte para comemorar o aniversário da namorada, Caroline Calheiros, em Maceió.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas pela população e estiveram na cena para socorrer os feridos da área de mangue. Segundo a corporação, os corpos estavam dentro da aeronave e apresentavam diversas escoriações.

Além do passaporte de Gabriel Diniz, que foi encontrado no local do acidente, as vítimas foram reconhecidas por familiares.

Gabriel Diniz

O cantor Gabriel Diniz, de apenas 28 anos, nasceu em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Ele era conhecido pelo jeito divertido e as músicas animadas, mesclando forró e sertanejo.

O Artista iniciou a carreira através de uma banda com os amigos da escola, mas somente ficou famoso nacionalmente em 2018, quando lançou o hit “Jenifer”. A música chegou ao topo das paradas de sucesso de todo o Brasil.

Outros trabalhos famosos de Gabriel foram “Paraquedas”, com Jorge e Mateus, e “Acabou, acabou”, com Wesley Safadão.

Fonte: Gazetaweb