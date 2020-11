Agendamento Já! passa a liberar vagas diariamente a partir de segunda (09)

A partir da próxima segunda-feira (09), a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) passa a disponibilizar vagas diariamente para os órgãos que estão atendendo por meio do Agendamento Já!. Para marcar o melhor dia e horário e realizar algum dos serviços disponíveis no sistema, os cidadãos devem acessar o site https://agendamento.seplag.al.gov.br/.

De acordo com informações da Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Seplag, as vagas a serem liberadas para as Centrais Já!, Detran, Sine Jaraguá e para a sede do Instituto de Identificação terão atendimento sempre para a semana seguinte. Além de realizar o agendamento prévio para ter acesso aos serviços, o cidadão precisa continuar usando máscara quando for comparecer às unidades, bem como manter o distanciamento social e seguir com a higienização das mãos.

Para marcar o seu atendimento no Agendamento Já!, basta fazer o login com o seu CPF ou realizar um breve cadastro. Em seguida, escolha a unidade responsável pelo atendimento em questão e, depois, o serviço que deseja realizar. Após a escolha do serviço, é necessário marcar o dia e a hora em que você deseja ser atendido, confirmar as informações e comparecer ao local na data agendada, munido de documento de identificação e comprovante de agendamento, com no máximo 15 minutos de antecedência.

Para conferir os serviços digitais que são disponibilizados pelo Governo de Alagoas, acesse https://alagoasdigital.al.gov.br/.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Seplag por meio do instagram @seplagalagoas.

Fonte: Agência Alagoas