Agentes da SMTT Penedo concluem curso sobre uso talonário eletrônico

Mais uma etapa do processo de modernização da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo está concluída. Agentes do órgão responsável por organizar e fiscalizar o tráfego de veículos e pedestres em vias públicas municipais estão capacitados para uso do talonário eletrônico.

O curso promovido pela SMTT Penedo em parceria com o Detran Alagoas foi estendido para integrantes do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e encerrado nesta terça-feira, 04.

Reunidos no auditório da Casa de Aposentadoria, agentes de trânsito e policiais militares foram instruídos sobre a ferramenta que assegura maior segurança, informações e precisão no registro das infrações de trânsito.

“A notificação feita com talonário eletrônico tem informação georeferenciada sobre o local da infração, com registro de imagem, é possível fazer foto da situação. Ou seja, são provas documentais para contrapor eventuais contestações apresentadas por meio de recurso”, explica o Superintendente da SMTT, Joanílson Sampaio Júnior (Jota Júnior).

Os próximos passos são a assinatura do termo de cessão do equipamento e do convênio, ambos no Detran Alagoas. Também será oficializada a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

A expectativa é que, até meados de junho, os agentes da SMTT estejam atuando com talonário eletrônico, trabalho que será antecedido por campanha educativa. “Nas situações em que o agente estiver sem internet, a notificação será feita manualmente, por meio do talão tradicional mesmo, sem problema algum”, ressalta o Superintendente Jota Júnior.

“A SMTT fará a orientação devida para coibir os condutores que insistem em trafegar de maneira errada, cometendo infrações. Nós não seremos uma ‘fábrica de multas’, estamos trabalhando com o único objetivo de melhorar o trânsito de Penedo”, afirma o gestor da SMTT, frisando investimentos em sinalização vertical e horizontal e o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP