Aglomeração gera tumulto e correria na orla de Ponta Verde

A noite de lua cheia teve correria e tumulto na orla de Ponta Verde, em Maceió, no último sábado (3). Uma festa de luau agendada pelas redes sociais teria sido o motivo de gerar muita aglomeração, o que precisou de intervenção da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit).

Uma agente da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit) confirmou ao TNH1 o fato e informou que a princípio houve uma aglomeração fora do normal e que foi necessária a presença da Oplit porque algumas pessoas estavam obstruindo parte da pista e outras chutando alguns carros. Como havia muita gente no local, não foi feita abordagem. Ainda de acordo com a Oplit, tinham muitos adolescentes na região, vários sem máscaras para proteção no período da pandemia de covid-19.

Nas redes sociais, alguns vídeos registraram o momento em que as pessoas saem correndo pela orla. Em um dos vídeos é possível ver uma pessoa jogando pedra em direção aos carros estacionados em uma das ruas próximas da orla.

Fonte: TNH1