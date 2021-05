Agnaldo Timóteo deixa metade da herança para filha adotiva

Segundo informações do jornal Extra, Agnaldo Timóteo, que morreu aos 84 anos por complicações da Covid-19, fez um testamento antes de morrer, deixando metade de seu patrimônio, avaliado em R$ 16 milhões, para a flha Keyty Evelyn, de 14 anos. A garota foi criada pelo cantor desde os 2 anos de idade e acabou sendo a maior herdeira do cantor.

O Extra ainda informa que, por vontade do cantor, os outros 50% da herança serão divididos entre dois afilhados (10% para cada um) e dois dos seus seis irmãos.

Agnaldo nomeou como inventariante e também tuto da menina em sua ausência, Sidney Lobo Pedroso, advogado e amigo do cantor há 45 anos.

Apesar do amor que tinha pela filha, a adoção da menina não chegou a ser formalizada, enquanto o músico ainda estava com vida.

No fim do ano passado, após ter sofrido um AVC e ficar quase dois meses internado, ele solicitou que o advogado desse entrada no processo de adoção, que ocorreu em janeiro.

