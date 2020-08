Agnaldo Timóteo revela ter grande mágoa de Roberto Carlos

Agnaldo Timóteo foi entrevistado no Domingo Espetacular deste domingo (9), no quadro “Por Onde Anda?”. O cantor contou como está sua recuperação após sofrer AVC e princípio de infarto em maio do ano passado. Mostrando muita disposição e lucidez no auge de seus 83 anos de idade, ele disse que está totalmente recuperado do susto. Em determinado momento riu, lembrando que chegou a ser noticiada a sua morte:

“Mentira!! Publicaram para vender jornais”, gargalhou.

Mas seu caso foi bem complicado, tanto que os médicos chamaram seus parentes para que ficassem preparados:

“Estava morto e os médicos me deram 5% de chance de vida. Sobrevivi!”, relembrou.

Sempre direto e sem ‘papas na língua’, Agnaldo relembrou diversos fatos de sua carreira e que sentia uma grande mágoa de Roberto Carlos:

“Roberto Carlos foi imperdoavelmente deselegante comigo durante a minha carreira. Nunca me deu a honra para gravar uma música com ele. E eu gravei várias músicas dele”, disparou ressentido.

Fonte: O Fuxico