Agricultor colhe macaxeira gigante em Arapiraca

Um agricultor da zona rural de Arapiraca, no agreste de Alagoas, colheu uma macaxeira gigante em sua propriedade. A raiz pesou 37 quilos e mediu 2,5m de comprimento. José Antônio disse que fez o plantio em julho de 2018 e colheu pouco mais de dois anos depois, na terça-feira (12).

“Essa não foi a primeira, essa já é a terceira ou a quarta que eu colhi com peso acima de 30kg. A gente luta muito, sofre muito, mas dá prazer quando faz a colheita e aparecem obras como essa porque inegavelmente isso aqui é uma obra de arte”, disse o agricultor.

A colheita chamou atenção dos técnicos do Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas (Emater) que foram até o local para avaliar o solo e a raiz.

Segundo o engenheiro agrônomo Mário Jorge, o fato não é comum e se deve a vários fatores durante o cultivo na propriedade.

“Pelo tempo do plantio, que tem aproximadamente dois anos e meio, em torno de 30 meses, ela teve para se desenvolver além das condições climáticas do ano passado para cá, muita chuva. Então a planta teve chuva, água em quantidade e no tempo certo. Quando ele plantou, ele nos relatou que fez todo trabalho de fundação usando esterco. Então, ela encontrou uma condição no solo junto com nutrientes suficiente para que se desenvolvesse”, explicou o engenheiro.

Fonte: G1/AL