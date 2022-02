Agricultor familiar de Penedo pode solicitar semente até o próximo dia 14

A Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) da Prefeitura de Penedo está convidando os produtores da agricultura familiar e os dirigentes das associações que representam esses produtores para formalizar a solicitação de sementes que serão entregues pelo governo estadual.

A SEMADA Penedo alerta que o prazo para fazer o pedido de semente termina no próximo dia 14 de fevereiro e deve ser feito na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola, localizada na Avenida Wanderley, nº 874, próximo do trevo da Toca do Índio, bairro Santa Luzia.

Para formalizar a solicitação, o produtor rural ou associação precisa apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência e principalmente a DAP/Declaração de Aptidão ao Pronaf ou o respectivo Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), registro de dados criado em 2021 que substituirá gradativamente a DAP.

Em 2021, cerca de 600 pequenos produtores rurais foram beneficiados pelo Planta Alagoas, programa de distribuição que colocou sementes de feijão, arroz e milho nas mãos dos trabalhadores que produzem os alimentos que a população consome.

Fonte: Decom – PMP