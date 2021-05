Agricultores de Penedo recebem sementes na sede da Semada

Produtores rurais que sobrevivem da agricultura familiar em Penedo começaram a receber sementes de milho, feijão de corda e feijão de arranca nesta terça-feira, 11 de maio.

A distribuição gratuita é fruto da parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo, ação que reduz custos para o trabalhador rural que também recebe assistência da Emater e da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada).

Cada agricultor tem direito a dez quilos de feijão e mais dez quilos de milho, sementes de ótima qualidade disponíveis para o produtor em dia com a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), requisito estabelecido pela Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri).

Por conta dessa exigência, agricultores do Assentamento São José não receberam sementes, situação que a Semada tenta resolver. “Nós já solicitamos a revisão do indeferimento em virtude de alguns não terem o documento porque o edital prevê a exceção para assentados, quilombolas e grupos indígenas”, informa o Secretário Pedro Felipe Queiroz.

A exigência da DAP não constará no programa de aquisição de sementes com recursos do município, iniciativa da Semada em estudo para acontecer no próximo ano, conforme anunciou Pedro Felipe.

A boa notícia foi comemorada pelos representantes das comunidades rurais e associações de produtores que participaram da entrega simbólica feita hoje na sede da Semada.

Atualmente, um saco com dez quilos de semente de milho de boa qualidade custa cerca de R$ 230,00. A mesma quantidade de semente de feijão, também de boa qualidade, não sai por menos de R$ 100,00.

“Quem não puder levar a semente para sua comunidade, nós vamos entregar a partir de amanhã, em cada povoado de Penedo”, informou Pedro Felipe sobre o repasse atestado por meio de documento assinado pela liderança comunitária, no ato do recebimento das sementes, para fins de comprovação da política pública junto a Seagri.

Sobre as sementes de arroz para produtores penedenses (1.850 quilos), o gestor da Semada informa que a previsão de entrega pela Seagri é no final de maio.

Vale destacar que parte dessa produção tem compra assegurada por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

A comercialização das safras pelo produtor também ocorre na Feira da Agricultura Familiar, outra iniciativa da Prefeitura de Penedo que gera emprego e renda para o homem do campo e coloca comida sem agrotóxicos na mesa das famílias penedenses.

