Agricultura confirma caso de vaca louca em BH

O Ministério da Agricultura confirmou neste sábado a ocorrência de dois casos atípicos de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como a doença da vaca louca. Como consequência, o governo brasileiro decidiu suspender, temporariamente, as exportações de carne bovina para a China.

Os casos de vaca louca foram confirmados em frigoríficos de Nova Canaã do Norte (MT) e de Belo Horizonte.

“Todas as ações sanitárias de mitigação de risco foram concluídas antes mesmo da emissão do resultado final pelo laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em Alberta, no Canadá. Portanto, não há risco para a saúde humana e animal”, diz a nota da pasta.

Fonte: O Globo